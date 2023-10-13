Головне за п'ятницю, 13 жовтня: удари по Покровську, нові успіхи "морських малюків"

Російська армія атакувала Покровськ Донецької області. За попередніми даними, загинула одна людина.

Станом на 16:30 було відомо про 14 травмованих. Серед поранених – дев'ять працівниць управління соціального захисту населення та дві відвідувачки віком від 32 до 68 років.

Пошкоджено дві адміністративні будівлі. Також руйнувань зазнали об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.

"За попередньою інформацією, росія атакувала місто двома ракетами з ОТРК «Іскандер-М»", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Сили оборони України відбили атаки окупантів на Куп'янському, Авдіївському, Лиманському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, водночас продовжують наступальну операцію на Мелітопольському, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 жовтня – в нашій новині.

СБУ разом із Військово-морськими силами атакували носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин". Атаку провели з експериментальним озброєнням – морськими безпілотниками.

Наші джерела в СБУ підтвердили, що сьогоднішня атака на ракетоносій "Буян" та позавчорашній підрив "Державина" – справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України. Деталей поки не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

"Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну «Алроса», який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет «Буян» повторити «подвиг» «Алроси» не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням «Морських малюків». СБУ попереджає москолоту – не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту", – зазначив один із організаторів спецоперації.

"Павел Державин" - корвет проєкту 22160. Спущений на воду лише в 2019 році. Під час повномасштабної війни проти Україні росіяни встановили на корабель зенітний ракетний комплекс Тор-М2КМ".

Малий ракетний катер "Буян" є носієм крилатих ракет "Калібр".

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою і закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента РФ Володимира Путіна після закінчення його чинного терміну.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба висловив вдячність ПАРЄ за "потужне голосування".

Як повідомив депутат Олексій Гончаренко із сесійної зали ПАРЄ, Асамблея закликала всі країни з огляду на ордер на арешт Путіна, виданий МКС, заарештувати його.

"Також закликали всі країни, після того як закінчиться його президентський термін, в березні наступного року, вважати його нелегітимним і зупинити всі контакти з ним", - написав Гончаренко в Telegram.

12 громадян України загинули в Ізраїлі, вісім українців вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі в коментарі "Інтерфакс-Україна".

За останніми даними, в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС загинули 18 громадян США, 21 вважається зниклим; загинули 13 громадян Франції, дев'ять вважаються зниклими; загинули вісім громадян Аргентини, 19 вважаються зниклими.

Більше інформації – в новині.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати громадяни України.

“Варто розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності”, — сказав Корнійчук.

Він додав, що під час розшуку громадян України українські дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією.

Зараз імовірність того, що Іран прямо втрутиться у війну в Ізраїлі - відносно невелика.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив колишній глава аналітичного відділу воєнної розвідки Армії оборони Ізраїлю (АМАН) – генерал Йоссі Купервассер.

За його словами, Тегеран більше покладається на дії "Хезболли", аніж свої сили, щоб вступити у війну.

Генерал зауважив, що сигнал США до потенційних нових сторін конфлікту в першу чергу був адресований насамперед Ірану. "У Тегерані, та й у Лівані, зрозуміли, що мають на увазі США: усім, хто думає втрутитися у війну, яку веде Ізраїль проти ХАМАС, не варто цього робити. Думаю, що іранці вестимуть себе обережно, хоча й можуть використовувати Хезболлу задля досягнення своєї мети (дестабілізації Ізраїлю)", - зазначив Купервассер.

"Якщо Іран допуститься помилки, то у нас виникне привід, і ми вдамося до жорстких дій. Тому Тегерану слід бути дуже обережним", - зазначив експосадовець ізраїльської воєнної розвідки.

Докладніше – в новині та в інтерв'ю.

Бойовики ХАМАС, які минулими вихідними хлинули на південь Ізраїлю з Гази, мали при собі детальні карти міст і військових баз, які вони атакували. Деякі також мали тактичні посібники, які визначали слабкі місця на бронетехніці ізраїльської армії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Документи, написані арабською мовою, були знайдені ізраїльськими цивільними особами, солдатами та персоналом екстрених служб у місцях атак або на тілах загиблих бійців ХАМАС.

У сукупності документи свідчать про те, що ХАМАС із самого початку мав намір атакувати не лише військові об’єкти, а й нападати на центри цивільного населення та брати заручників, і вони надають докази масштабу збору розвідданих ХАМАС та ступеня планування напад.

«Вони точно знали, якими будуть цілі, – сказав Майкл Мільштейн, колишній офіцер ізраїльської військової розвідки та голова Палестинознавчого форуму Тель-Авівського університету. – Немає нічого близького до такого рівня планування в будь-яких кроках, які ХАМАС робив у минулому».

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!