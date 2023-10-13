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У полоні ХАМАСу можуть бути українці, – посол

Такою є попередня інформація від ізраїльської сторони.

У полоні ХАМАСу можуть бути українці, – посол
Фото: EPA/UPG

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати громадяни України, повідомляє “Суспільне”. 

“Варто розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності”, — сказав Корнійчук.

Він додав, що під час розшуку громадян України українські дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією.

“На постійній основі шукаємо людей — і по ДНК, і по відбитках пальців. Поліція нам допомагає знаходити нових людей. Не думаю, що вже суттєво зміниться кількість (загиблих — ред)”, - сказав Корнійчук.

Дипломат також розповів, що з сімох загиблих українців тільки одна громадянка мала лише український паспорт.

“Це означає, що решта шість проживали в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт. Це ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта — це місцеві мешканці", — сказав Корнійчук.

Нагадаємо, вчора Корнійчук повідомив, що 200 українців зможуть вилетіти з Ізраїлю в суботу. Подальші евакуаційні рейси залежатимуть від попиту.

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