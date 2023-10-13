КНДР погрожує ударом через американскьий авіаносець у Південній Кореї

Північна Корея попередила, що готова застосувати свою найпотужнішу зброю для удару після того, як США розгорнули авіаносну групу в Південній Кореї.

Про це пише Bloomberg.

“США мають усвідомити, що їхні величезні стратегічні активи увійшли в надзвичайно небезпечні води”, − заявили ЗМІ КНДР.

У заяві зазначено, що країна "готова застосувати ядерну зброю, якщо відчує, що атака неминуча".

Кім Чен Ин роками обурювався через розгортання в регіоні американських засобів, здатних завдавати ядерні удари, востаннє після того, як цього тижня авіаційна група ВМС Рональда Рейгана зайшла у порт корейського міста Пусан. Це перший такий візит приблизно за рік. Минулого разу Пхеньян відповів тестовими залпами балістичних ракет.

Кім знову привернув увагу США після того, як минулого місяця він відвідав Росію і зустрівся з Володимиром Путіним. Вашингтон вважає, що наслідком зустрічі стане збільшення постачання зброї з КНДР для війни Кремля в Україні. Але напад Хамасу на Ізраїль цього місяця переключив увагу США на підтримку свого давнього партнера на Близькому Сході.

У доповіді Конгресу США, опублікованій цього тижня, йдеться, що Північна Корея прагне диверсифікувати свої ядерні сили, збільшуючи свої шанси погрожувати ударом атомною боєголовкою по США і союзниках Америки в Азії. “Північна Корея перебуває на шляху до розгортання ракет міжконтинентальної дальності з ядерними боєголовками у кількості, які потенційно можуть кинути виклик наземній системі протиракетної оборони США”, − йдеться у доповіді Комісії Конгресу зі стратегічної позиції Сполучених Штатів.

Цього року Пхеньян уже запустив 28 балістичних ракет та дві космічні ракети. До них входили чотири міжконтинентальні балістичні ракети, які могли вразити материкову частину США. Минулого року режим Кіма запустив понад 70 балістичних ракет, що є рекордом для країни.

Востаннє Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності безпосередньо напередодні саміту між Кімом і Путіним 13 вересня на космодромі Восточний в Амурській області. Північна Корея підтримала Москву під час її вторгнення в Україну, і Кім використав зустріч, щоб запропонувати свою особисту підтримку Путіну.

Цього тижня Кім Чен Ин отримав повідомлення від лідера окупантів з нагоди 75-ї річниці дипломатичних відносин, у якому йдеться, що зустріч саміт допоможе “розширити конструктивну двосторонню співпрацю” між двома країнами.