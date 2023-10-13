Сербія готова повернутися до переговорів із Косово, − Вучич

Сербія готова повернутися до переговорів із Косово за посередництва Європейського Союзу і закликає сербську меншість балканського сусіда взяти участь у місцевих виборах.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, пише Bloomberg.

“Важливо, щоб ми повернулися до діалогу і серби прагнули участі у виборах, щоб саме ми виявили ініціативу, і зробили це якнайшвидше”, − сказав він белградській газеті “Прва”.

У вересні у Косові унаслідок перестрілки між групою озброєних сербів і косовською поліцією було вбито офіцера і трьох нападників. Це стало найжорсткішим інцидентом майже за 20 років. Лідери Косова та Сербії звинуватили один одного в ескалації, а США та ЄС зажадали негайного припинення бойових дій та поновлення десятирічних переговорів.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році майже через десять років після війни за цю територію, але Сербія відмовляється визнати відокремлення. Обом необхідно налагодити відносини, щоб претендувати на членство в ЄС. Зараз у центрі суперечки є насамперед доля етнічних сербів, що живуть у Косові, де мешкають переважно етнічні албанці.

Сербська громада бойкотувала квітневі вибори у чотирьох муніципалітетах Косово і намагалася перешкодити мерам з-поміж етнічних албанців обійняти посади. Внаслідок інцидентів, пов'язаних із контролем над напруженою прикордонною зоною поблизу Сербії, на початку цього року постраждали десятки людей, зокрема миротворці НАТО, розгорнуті там після війни 1998-1999 років.

“Я хотів би попросити наш народ виступити з ініціативою щодо організації виборів на півночі Косова у чотирьох муніципалітетах, Це мій заклик, щоб елементарні важелі влади на півночі Косова перейшли до рук тих, хто там живе”, − сказав Вучич, закликаючи косовських сербів припинити бойкот.

Нагадаємо, Косово вважає, що за озброєним угрупованням, яке в неділю влаштувало засідку, напало на поліцейських і зіткнулося з косовськими силами, стоїть Сербія. Влада в Приштині продемонструвала сучасну зброю, яку, за її словами, використовувала група, зокрема, два сербських броньованих авто та гранатомет, а також документ, який нібито свідчить, що гранатомет, виготовлений збройовою компанією "Zastava", був поставлений сербською армією.