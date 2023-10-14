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Швеція виконала зобов’язання для вступу в НАТО, - прем'єр-міністр Крістерссон

Тепер треба отримати схвалення вступу до НАТО парламентом Туреччини. 

Швеція виконала зобов’язання для вступу в НАТО, - прем'єр-міністр Крістерссон
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що його країна е має робити чого додатково щоб вступити до НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg. 

“Ми виконали свою частину, і Швеція нічого додатково не робить або повинна робити. Ми виконали наші зобов’язання щодо покращення співпраці з Туреччиною, щоб запобігти пов’язаному з РПК фінансуванню чи діяльності, спрямованій проти Туреччини”, - сказав Крістерссон. 

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В свою чергу, міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер наголосив - його країна очікує, що Швеція зробить конкретні кроки в боротьбі з тероризмом і запровадить нові правові норми в боротьбі з тероризмом.

Водночас, зазначив Гюлер, остаточне рішення щодо ратифікації членства в НАТО приймає парламент.

Як раніше повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що восени цього року Швеція стане членом НАТО.

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