У Брюсселі звершилася зустріч міністрів оборони країн НАТО. Що обговорювали

Серед тем - оборонні плани та операції Альянсу, місії НАТО та ситуацію на Близькому Сході.

У Брюсселі звершилася зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Йшлося про оборонні плани та операції Альянсу, місії НАТО та ситуацію на Близькому Сході.

Ізраїль. Міністр оборони цієї держави Йоав Галлант поінформував своїх колег через відеоконференцію про звірства, які здійснюють бойовики ХАМАС проти ізраїльського населення.

Засудив терористичні атаки ХАМАС генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив, що "Ізраїль має право захищати себе, і в міру розвитку конфлікту захист цивільного населення має важливе значення".

Західні Балкани. За словами генсека Альянсу, НАТО направило в Косово сотні додаткових військовослужбовців, щоб забезпечити наявність у КФОР сил, необхідних для неупередженого виконання свого мандата ООН. Столтенберг закликав Белград і Пріштіну "поводитися відповідально, утримуватися від дій, що дестабілізують, і відновити діалог за сприяння ЄС".

Столтенберг додав, що у Боснії НАТО продовжує підтримувати операцію "Алтея" під керівництвом ЄС. В Іраку місія Альянсу розвивається, щоб забезпечити підтримку іракським силам безпеки.

Союзники також обговорили наступні кроки щодо реалізації нових планів оборони НАТО, зокрема, шляхом розподілу сил, розробки нових можливостей та коригування командування й управління. Столтенберг додав, що наступного тижня блок розпочне давно заплановані ядерні навчання "Стійкий полудень". Вони, за словами генсека, надішлють "чіткий сигнал про те, що НАТО захищатиме всіх союзників".

Також ішлося про шкоду, якої завдав вибух на трубопроводі Balticсonnector. Міністри висловили солідарність із Естонією та Фінляндією, які працюють над встановленням причин інциденту.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати підтримають Фінляндію та Естонію в розслідуванні вибуху на газопроводі Balticсonnector.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант віддав наказ про повну блокаду Сектору Газа, залишивши його "без електрики, їжі та палива".