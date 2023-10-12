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До пошкодження трубопроводу може бути причетний “державний агент”, − розвідка Фінляндії

За інформацією поліції, попередньо пошкодження було спричинено “механічною силою”, а не вибухом. 

До пошкодження трубопроводу може бути причетний “державний агент”, − розвідка Фінляндії
Директор Служби безпеки Фінляндії Антті Пелттарі
Фото: erillisverkot.fi

Гельсінкі не виключають, що до пошкодження газопроводу Baltic connector і паралельного телекомунікаційного кабелю може бути причетний “державний агент”.

Про це заявив директор Служби безпеки Фінляндії Антті Пелттарі, пише Reuters.

“Хто за цим стоїть − питання попереднього слідства. Детальніше ми це не коментуємо”, − додав він.

“Ми можемо сказати, як і Національне бюро розслідувань, що це, схоже, була “зовнішня діяльність”. Не можна виключати залучення до цієї роботи державного виконавця”, − цитує Пелттарі Guardian.

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Вчора влада Фінляндії заявила, що на морському дні біля пошкодженого трубопроводу знайшли “зовнішні сліди”, і що вона перевіряє рух суден у цьому районі на момент розриву.

За інформацією поліції, попередньо пошкодження було спричинено “механічною силою”, а не вибухом. 

Міністри оборони НАТО мають обговорити інцидент сьогодні, у другий день зустрічей у Брюсселі. Союзники, включно зі США, вже висловили підтримку Фінляндії та Естонії.

Нагадаємо, фінський уряд та Сили оборони країни підозрюють, що удару по газопроводу між Фінляндією та Естонією завдала Росія. Сейсмологи зафіксували ймовірний вибух о 01:20 за місцевим часом 8 жовтня 2023 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс надасть “рішучу відповідь”, якщо буде доведено умисність пошкодження трубопроводу.

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