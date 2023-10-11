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Фінляндія передає 19-й пакет військової допомоги для України

Президент країни схвалив проопзицію уряду.

Фінляндія передає 19-й пакет військової допомоги для України
Фото: ОПУ

Президент Республіки Фінляндії у середу схвалив пропозицію уряду про надання Україні чергового пакета 19-го пакету військової допомоги на суму близько 95 мільйонів євро, – пише пресслужба фінського уряду.

Це вже 19-й за ліком пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Результат війни в Україні визначатиме порядок безпеки в Європі та Фінляндії далеко в майбутньому. Саме тому ми продовжимо нашу рішучу підтримку України разом з нашими союзниками", – йдеться у повідомленні міністра оборони Антті Хякканен.

Фінляндія не розкриває вміст пакета військової допомоги, а також терміни його надання "з оперативних міркувань, а також для забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення".

Зазначається, що "при прийнятті рішення про додаткову допомогу враховано як потреби України, так і ресурси Сил оборони".

Нагадаємо, МЗС Фінляндії виділяє додаткові 92 млн євро на підтримку України та інших країн, які постраждали від російської агресії. 

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