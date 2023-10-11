Сектор Газа повністю знеструмлений. Про це повідомляє палестинське агентство Quds.

"На єдиній у секторі Газа електростанції закінчилося паливо. Регіон знеструмлений", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант віддав наказ про повну блокаду сектору Газа, залишивши його "без електрики, їжі та палива". Галлант сказав, що його країна "бореться зі звірячими людьми" і веде себе відповідним чином. Він назвав це "повною облогою" Гази.

Станом на сьогоднішній ранок було відомо про понад 1 200 загиблих ізраїльтян внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Ще близько 3 000 людей отримали поранення. Доля ще 150 осіб, які були викрадені та вивезені до Гази, невідома.