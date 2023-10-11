Данія планує передати Україні винищувачі F-16 навесні 2024 року

Однак цей крок залежить і від готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

Данія планує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року, передає "Європейська правда" з посиланням на агентство Ritzau.

Щоправда, терміни залежатимуть від готовності пілотів, техніків та інфраструктури, зазначив у Брюсселі міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен.

Перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО міністр сказав, що його держава розраховує передати Україні винищувачі "у першому кварталі" 2024 року.

"Моя чітка мета – щоб у першому кварталі 2024 року ми могли передати Україні перші винищувачі. Але це залежить і від того, як буде рухатися навчання пілотів, як і технічного персоналу, який буде обслуговувати літаки", – сказав Поульсен.

Глава Міноборони Данії додав, що попереду багато підготовчої роботи. Українська сторона має бути готовою прийняти винищувачі, обслуговувати їх і захищати від російських ударів.

Загалом Данія анонсувала надання 19 винищувачів F-16.

Нагадаємо, у серпні країна почала навчання першої групи українських пілотів у складі восьми осіб.

Цього місяця стало відомо, що Данія скерує понад 14 мільйонів доларів на програму закупівлі боєприпасів для українських військових від Європейського Союзу.