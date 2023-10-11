Ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем "Джеральд Форд" прибуває до Східного Середземномор'я

Ударна авіаносна група ВМС США на чолі із флагманом авіаносцем Gerald R. Ford прибуває до Східного Середземномор'я.

Про це повідомляє Центральне командування збройних сил США.

До складу групи входять авіаносець Gerald R. Ford з 8 ескадрильями ударної і допоміжної авіації, крейсер класу "Тікондерога" Normandy, есмінці класу "Арлі Берк" - Thomas Hudner, Ramage, Carney та Roosevelt.

Разом із групою прибувають штурмові літаки і літаки підтримки.

"Прибуття у регіон цих високопотужних сил є потужним сигналом стримування на випадок, якщо будь-яка ворожа Ізраїлю сторона спробує скористатися цією ситуацією", - заявив командувач Центрального командування ЗС США генерал Майкл "Ерік" Курілла.

Нагадаємо, 8 жовтня Пентагон наказав ударній авіаносній групі “Форд” вирушити до Східного Середземномор'я, щоб бути готовою надати допомогу Ізраїлю. Американські військові покликані бути готовими до будь-яких дій − від можливого запобігання потраплянню додаткової зброї до рук ХАМАС та ведення спостереження.

Того ж дня президент США Джо Байден розмовляв із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Очільник США повідомив, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю вже у дорозі, а найближчими днями Тель-Авів отримає ще підтримку.

Станом на 11 жовтня, в Ізраїлі кількість жертв від нападу терористів ХАМАС склала щонайменше 1200. Кількість поранених ізраїльтян, згідно з тими ж даними, зросла до 3000. Опізнання загиблих триває.

Ізраїльська армія повідомила, що атакувала ще понад 200 терористичних цілей у районі Алі-Фуркан у Газі.