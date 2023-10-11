Сейсмологи зафіксували ймовірний вибух поблизу газопроводів у Балтійському морі

Поблизу газопроводів у східній частині Балтійського моря було зафіксовано сейсмічний сигнал.

Про це повідомляє норвезький дослідний інститут NORSAR, котрий займається моніторингом сейсмічної активності.

Зазначається, що цей вибух було виявлено за допомогою станцій у Фінляндії о 01:20 за місцевим часом 8 жовтня 2023 року.

Уточнюється, що джерело сигналу знаходиться приблизно в 40 км на північ від Палдіскі, Естонія. Локальну магнітуду події було оцінено в 1 бал, що набагато менше, ніж вибух Nord Stream у вересні 2022 року.

“Оцінки як місця, так і величини пов’язані з великою невизначеністю. Триває подальший аналіз даних”, - йдеться у повідомленні інституту.

Як раніше повідомлялось, фінський уряд та Сили оборони країни підозрюють, що Росія завдала удару по газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагатиметься зібрати більше розвідданих про нафтогазову інфраструктуру Норвегії в межах зусиль щодо тиску на постачання енергоносіїв до Європи.Осло посилило заходи безпеки на своїх нафтогазових об'єктах після вибухів на "Північному потоці". Країна також отримує допомогу від союзників для захисту цих об'єктів. До того ж Норвегія посилила бойову готовність своїх збройних сил.

Влітку стало відомо, що НАТО відкрило новий центр для захисту підводних трубопроводів і кабелів після атаки на трубопроводи "Північний потік". Такий крок Альянс зробив через те, що Росія картує життєво важливу західну інфраструктуру для енергетики та інтернету у водах навколо Європи.