Держсекретар США найближчими днями вирушить до Ізраїлю

Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен найближчими днями вирушить до Ізраїлю.

Про це заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер, повідомляє CNN.

Він додав, що Блінкен здійснить візит, щоб “безпосередньо спілкуватися з нашими ізраїльськими партнерами щодо ситуації на місці”. Також він має визначити, як США можуть продовжувати їх підтримувати.

Очікується, що Блінкен вилетить у середу та прибуде до Ізраїлю в четвер.

“Держсекретар з нетерпінням чекає зустрічі з високопоставленими керівниками уряду Ізраїлю та продовження дискусій, які вони з президентом вели з ними після перших атак у суботу”, — сказав Міллер.

Нагадаємо, в четвер міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант приєднається телефоном до зустрічі колег з НАТО. Розмова міністрів оборони країн НАТО із Галантом була додана до розкладу після широкомасштабної атаки ХАМАС на Ізраїль.