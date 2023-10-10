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Держсекретар США найближчими днями вирушить до Ізраїлю

Блінкен має визначити, як США можуть продовжувати підтримувати Ізраїль.

Держсекретар США найближчими днями вирушить до Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен найближчими днями вирушить до Ізраїлю.

Про це заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер, повідомляє CNN.

Він додав, що Блінкен здійснить візит, щоб “безпосередньо спілкуватися з нашими ізраїльськими партнерами щодо ситуації на місці”. Також він має визначити, як США можуть продовжувати їх підтримувати.

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Очікується, що Блінкен вилетить у середу та прибуде до Ізраїлю в четвер.

“Держсекретар з нетерпінням чекає зустрічі з високопоставленими керівниками уряду Ізраїлю та продовження дискусій, які вони з президентом вели з ними після перших атак у суботу”, — сказав Міллер.

Нагадаємо, в четвер міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант приєднається телефоном до зустрічі колег з НАТО. Розмова міністрів оборони країн НАТО із Галантом була додана до розкладу після широкомасштабної атаки ХАМАС на Ізраїль.

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