Єврокомісія схвалила 400 млн євро допомоги болгарському постачальнику природного газу

Болгарія отримає від ЄС цю фінансову допомогу у вигляді кредиту зі субсидійованими процентними ставками.

Для підтримки державного постачальника природного газу Болгарії Bulgargaz EAD Єврокомісія схвалила виділення 400 млн євро, передає BGNES.

Bulgargaz є єдиним державним постачальником природного газу в країну. Торік Росія призупинила довгостроковий контракт з компанією. У результаті остання зіткнулася з потребами у ліквідності для забезпечення постачань газу в контексті зростання цін на європейських енергоринках.

Болгарія отримає від ЄС цю фінансову допомогу у вигляді кредиту зі субсидійованими процентними ставками.

Європейська комісія вирішила, що кошти потрібні для подолання труднощів в економіці Болгарії у контексті війни Росії проти України.

Нагадаємо, торік навесні російський "Газпром" повністю призупинив постачання компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями. Болгарія на той час майже повністю залежала від імпорту російського блакитного палива.

Перед цим Володимир Путін підписав указ про переведення розрахунків за російських газ з євро в рублі. Таким чином він спробував послабити санкційний тиск, зігравши на енергетичній залежності Заходу від російський енергоносіїв.