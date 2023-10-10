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Єврокомісія схвалила 400 млн євро допомоги болгарському постачальнику природного газу

Болгарія отримає від ЄС цю фінансову допомогу у вигляді кредиту зі субсидійованими процентними ставками.

Єврокомісія схвалила 400 млн євро допомоги болгарському постачальнику природного газу
Фото: EPA/UPG

Для підтримки державного постачальника природного газу Болгарії Bulgargaz EAD Єврокомісія схвалила виділення 400 млн євро, передає BGNES.

Bulgargaz є єдиним державним постачальником природного газу в країну. Торік Росія призупинила довгостроковий контракт з компанією. У результаті остання зіткнулася з потребами у ліквідності для забезпечення постачань газу в контексті зростання цін на європейських енергоринках.

Болгарія отримає від ЄС цю фінансову допомогу у вигляді кредиту зі субсидійованими процентними ставками.

Європейська комісія вирішила, що кошти потрібні для подолання труднощів в економіці Болгарії у контексті війни Росії проти України.

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Нагадаємо, торік навесні російський "Газпром" повністю призупинив постачання компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями. Болгарія на той час майже повністю залежала від імпорту російського блакитного палива. 

Перед цим Володимир Путін підписав указ про переведення розрахунків за російських газ з євро в рублі. Таким чином він спробував послабити санкційний тиск, зігравши на енергетичній залежності Заходу від російський енергоносіїв.

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