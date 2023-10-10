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Після ракетного удару росіян по Грозі повністю осиротіли шестеро дітей

Місцева влада аналізує їх потреби та думає над можливим усиновленням.

Після ракетного удару росіян по Грозі повністю осиротіли шестеро дітей
Обстріл села Гроза на Харківщині
Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Унаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині, завданого російськими окупантами 5 жовтня, повними сиротами стали шестеро дітей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Шестеро дітей залишилися повними сиротами... Наразі ми аналізуємо наявні потреби (цих дітей, - ред.), підтримуємо контакт із близькими, які є. За необхідності використовуватимемо інститут усиновлення, тому що є велика кількість пропозицій від українських родин, які готові надати дітям свою підтримку", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:25 окупанти завдали ракетного удару, імовірно "Іскандером-М", по кафе-магазину в селі Гроза Куп'янського району Харківської області, де відбувалися поминки у зв'язку з перепохованням українського військового.

Станом на 10 жовтня відомо про 53 загиблих унаслідок ракетного удару.

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