Жінка розміщувала у соцмережах пропаганду із закликами до окупації України, а також – комуністичну символіку. Свою вину вона визнала частково.

До п'яти років позбавлення волі засуджено державну службовицю за публічні заклики до повалення конституційного ладу та окупації України.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Оголошено обвинувальний вирок громадянці України, уродженці РФ, за фактом поширення матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність України з розпалюванням національної ворожнечі, виправдовуванням російської військової агресії проти України, глорифікацією її учасників та поширення комуністичної символіки (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Прокурор довів у суді, що обвинувачена, будучи держслужбовцем та працюючи у одному з Центрів надання адміністративних послуг міста Києва, після початку повномасштабного вторгнення Росії адмініструвала під псевдонімом акаунт у популярній соцмережі.

Там вона публікувала матеріали, що виправдовували злочини окупантів та містили заклики до насильницької зміни меж території України. Жінка розміщувала на своїй сторінці пропагандистські матеріали та дописи із закликами до окупації України, а також поширювала комуністичну символіку.

У вересні минулого року правоохоронці затримали її у столиці. Під час обшуків за місцем її проживання вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також георгіївські стрічки, комуністичну символіку та значну суму особистих збережень у російських рублях.

Свою вину жінка визнала частково.

Суд визнав її винною в інкримінованих злочинах та засудив до покарання – п'ятирічного позбавлення волі з конфіскацією усього майна, що належить їй на праві приватної власності, крім житла. До набуття чинності вироку суд залишив обвинувачену під вартою.

Нагадаємо, на Черкащині митрополит УПЦ МП під час домашнього арешту розпалював релігійну ворожнечу.