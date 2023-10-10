СБУ пропонує Раді розширити підстави для заборони УПЦ МП

Керівництво Служби безпеки ініціювало законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

Документ є в роспорядження видання LIGA.net.

У листі голови СБУ Василя Малюка до комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики від 28 вересня йдеться, що службою "розроблено пропозиції у формі проєкту закону України про внесення зміни до статті 16 закону "Про свободу совісті та релігійні організації". Текст проєкту закону до нього додається.

СБУ пропонує розширити перелік передбачених законом підстав для винесення судової заборони на діяльність на території України релігійних організацій.

Наголошується, що діяльність Російської православної церкви (РПЦ) на території України спрямована на підтримку збройної агресії Росії, реалізацію геноцидної політики РФ і депортацію українців.

"РПЦ не відокремлена від російської держави, а її керівництво перебуває в тісній взаємодії з органами державної влади та спецслужбами, фактично виконуючи функції держслужбовців у релігії та реалізуючи державну політику Росії через наявні у них засоби влади і впливу", – йдеться в листі.

Разом з тим, зазначається, що УПЦ МП, згідно з висновком експертизи є "структурним підрозділом РПЦ, що має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб'єктності та перебуває стосовно РПЦ у відносинах підпорядкування".

СБУ пропонує додати до законодавства можливість за рішенням суду припинити діяльність релігійних організацій, уповноважені особи яких засуджені за скоєння злочинів проти основ національної безпеки України, за порушення рівноправності громадян, за участь у терористичних актах, за пропаганду війни й участь у ній на боці агресора, порушення законів і звичаїв війни, геноцид та найманство.

Спецслужба пропонує створити юридичні підстави для заборони в Україні діяльності московської РПЦ і підпорядкування УПЦ МП, яка перебуває у неї в підпорядкуванні.

Законопроєкт №10126, назва якого збігається зі згаданим у листі голови СБУ, зареєстровано на сайті Ради 5 жовтня.

Нагадаємо, 5 жовтня у Раді зібрали 226 підписів нардепів за звернення до голови парламенту Руслана Стефанчука про внесення до зали на голосування заборони УПЦ МП.

23 вересня Стефанчук, заявив, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ МП. Адже, на думку Стефанчука іде внутрішня дискусія всередині партій, зокрема в "Слузі народу", саме президентська партія має більшість голосів у парламенті. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти".

Як відомо, процес "заборони" УПЦ МП розпочали ще в грудні минулого року, однак досі народні обранці не змогли вирішити це питання. Через розбіжності з голосами, в серпні у раді ініціювали збір підписів щодо розгляду законопроєктів щодо заборони діяльності в Україні церков, керованих із РФ.