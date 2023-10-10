Міністр цифрової трансформації зазначив, що це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом.

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що українці створили рацію, яку не глушать росіяни.

“Ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони. Щоб наші військові завжди мали зв’язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів, українські розробники створили радіостанцію Himera”, – повідомив Федоров.

Він зазначив, що це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів.

Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

Міністр зазначив, що Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала 10 тисяч доларів на масштабування й розвиток продукту.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що для Сил оборони створили плащ-невидимку від тепловізорів. Плащ блокує випромінювання тепла. Розробка пройшла успішні випробування в польових умовах.

Крім того, український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування. Робот може штурмувати або обороняти позиції. Зараз йде робота над удосконаленням машини для масштабування виробництва.