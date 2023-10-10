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Справа неякісних бронежилетів: експосадовцям Міноборони Шаповалову та Хмельницькому повідомили про нову підозру

Їм інкриміновано розтрату коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Справа неякісних бронежилетів: експосадовцям Міноборони Шаповалову та Хмельницькому повідомили про нову підозру
В’ячеслав Шаповалов
Фото: mil.gov.ua

Колишнім в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Богдану Хмельницькому і заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову повідомлено про нову підозру. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, під час дії воєнного стану підозрювані організували закупівлю неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, виділених з державного бюджету. Вони замовили ці засоби індивідуального захисту за кордоном. Всі договори укладалися за повною передплатою. 

Зазначається, що експосадовці проігнорували необхідність забезпечення належного контролю за якістю продукції, а також закуповували амуніцію за завищеними цінами.

Підозрювані змушували підлеглих приймати неякісну продукцію на військові склади. Також організовувалися повторні проведення випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.

Згідно висновків експертиз дана амуніція не відповідає вимогам IV класу бронежилетів і не може належним чином захистити українських військовослужбовців.

Підозрюваним інкриміновано розтрату коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Повідомляється, що внаслідок незаконних дій підозрюваних окремі підрозділи Збройних Сил України не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1,4 млрд грн.

Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Нагадаємо, 1 лютого цього року працівники ДБР повідомили про підозру звільненому заступнику міністра оборони України В’ячеславу Шаповалову, який відповідав за тилове забезпечення. Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд гривень. Всі договори укладалися за повною передплатою.

2 лютого суд заарештував Шаповалова із заставою у 400 млн гривень.

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