Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні 100 тис. артилерійських снарядів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав чергове замовлення на постачання артилерійських боєприпасів для України в рамках угоди з Бундесвером.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що це замовлення включає постачання понад 100 тис. 155-мм снарядів від нової іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions та додаткових осколково-фугасних снарядів DM 121.

Вартість замовлення складає сотні мільйонів євро. Десятки тисяч снарядів мають бути поставлені цього року, а решту нададуть у 2024 році.

Нагадаємо, у липні Rheinmetall оголосила про підписання нової угоди щодо артилерійських боєприпасів з Бундесвером та розширення чинної угоди. Контракти передбачають постачання Україні кількох сотень тисяч снарядів. Рамкова угода на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, укладена в липні, чинна до 2029 року.

До слова, Rheinmetall надав Україні системи захисту від безпілотників SurveilSpire. До складу системи входить мобільне спостереження, вежі з камерами денного і нічного бачення, дрони та система управління.