Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні Росія спробує повернути собі місце у Раді ООН з прав людини

Дипломати вважають, що Москва має шанс на переобрання.

Сьогодні Росія спробує повернути собі місце у Раді ООН з прав людини
Фото: скріншот відео

Сьогодні Росія під час таємного голосування спробує повернути собі місце у Раді ООН з прав людини. 

Москва змагатиметься з Албанією та Болгарією за два місця в раді на 2024-2026 роки, які зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У голосуванні візьмуть участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Аби отримати місце, кандидатам потрібно набрати щонайменше 97 голосів, тобто більшість.

Раніше BBC писало, що дипломати заявили про агресивну політику Росії, яка пропонує малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. На їхню думку, цілком можливо, що Росія може повернутися до Ради.

Guardian зазначає, що РФ має підтримку в країнах, що розвиваються, “втомлених від мільярдів доларів, які Захід виділяє на підтримку України”.

Постійний представник США при ООН Роберт Вуд під час засідання Радбезу ООН заявив, що у разі, коли Росію повторно оберуть до Ради з прав людини, то довіру до організації буде підірвано.

Рада ООН з прав людини розташована у Женеві і складається з 47 членів, кожен з яких обирається на трирічний термін. 

Нагадаємо, торік у квітні Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй виключила Російську Федерацію з Ради з прав людини. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині.

Останньою країною, яку виключали з Ради, була Лівія – в лютому 2011 року. До такого кроку вдалися через насильство проти протестувальників з боку сил, лояльних до тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies