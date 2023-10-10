Сьогодні Росія спробує повернути собі місце у Раді ООН з прав людини

Сьогодні Росія під час таємного голосування спробує повернути собі місце у Раді ООН з прав людини.

Москва змагатиметься з Албанією та Болгарією за два місця в раді на 2024-2026 роки, які зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

У голосуванні візьмуть участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Аби отримати місце, кандидатам потрібно набрати щонайменше 97 голосів, тобто більшість.

Раніше BBC писало, що дипломати заявили про агресивну політику Росії, яка пропонує малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. На їхню думку, цілком можливо, що Росія може повернутися до Ради.

Guardian зазначає, що РФ має підтримку в країнах, що розвиваються, “втомлених від мільярдів доларів, які Захід виділяє на підтримку України”.

Постійний представник США при ООН Роберт Вуд під час засідання Радбезу ООН заявив, що у разі, коли Росію повторно оберуть до Ради з прав людини, то довіру до організації буде підірвано.

Рада ООН з прав людини розташована у Женеві і складається з 47 членів, кожен з яких обирається на трирічний термін.

Нагадаємо, торік у квітні Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй виключила Російську Федерацію з Ради з прав людини. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини у місті Буча на Київщині.

Останньою країною, яку виключали з Ради, була Лівія – в лютому 2011 року. До такого кроку вдалися через насильство проти протестувальників з боку сил, лояльних до тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі.