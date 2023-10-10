Збройні сили знищили понад 283 тис. російських загарбників, – Генштаб

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, Збройні сили знищили близько 450 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали близько 283 080 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 283 080 (+450) осіб,

танків ‒ 4 829 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3) од,

артилерійських систем – 6 713 (+7) од,

РСЗВ – 808 (+0) од,

засоби ППО ‒ 544 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),

крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 961 (+2).

Нагадаємо, учора ЗСУ відбили понад 30 атак російських військ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.