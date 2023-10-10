Збройні сили знищили понад 283 тис. російських загарбників, – Генштаб

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, Збройні сили знищили близько 450 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали близько 283 080 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 283 080 (+450) осіб,
- танків ‒ 4 829 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3) од,
- артилерійських систем – 6 713 (+7) од,
- РСЗВ – 808 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 544 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),
- крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 961 (+2).
Нагадаємо, учора ЗСУ відбили понад 30 атак російських військ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.