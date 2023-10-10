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Збройні сили знищили понад 283 тис. російських загарбників, – Генштаб

На фронті відбулося 39 бойових зіткнень.

Збройні сили знищили понад 283 тис. російських загарбників, – Генштаб
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, Збройні сили знищили близько 450 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали близько 283 080 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 283 080 (+450) осіб,
  • танків ‒ 4 829 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3) од,
  • артилерійських систем – 6 713 (+7) од,
  • РСЗВ – 808 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 544 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 961 (+2).

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Нагадаємо, учора ЗСУ відбили понад 30 атак російських військ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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