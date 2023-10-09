На Закарпатті стався землетрус

Ввечері 9 жовтня у жителі Закарпатської області, зокрема Ужгорода, відчули землетрус.

Про це повідомляє ресурс geofon.gfz-potsdam.de.

Епіцентр землетрусу був у Словаччині, поблизу кордону із Україною та Польщею, на глибині 10 км.

Магнітуда землетрусу склала 4,9 балів.

Пізніше Закарпатська ОВА підтвердила, що у області стався землетрус попередньо до 4,5 балів.

“Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат, триває моніторинг ситуації.

Станом на зараз інформації щодо можливих загроз немає.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита закликав місцевих мешканців бути пильними,а в разі повторних поштовхів перейти в безпечні місця, подалі від багатоповерхівок та інших висотних будівель.

Нагадаємо, у четвер 24 серпня о 22:29 за київським часом Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у районі села Балківці у Чернівецької області. Магнітуда землетрусу становила 1,6, глибина – 7 км.