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Отримав 15 років тюрми ворожий агент, який діяв під прикриттям волонтерського форду в Дніпрі

Він уникнув довічного ув’язнення завдяки активній співпраці зі слідством.

Отримав 15 років тюрми ворожий агент, який діяв під прикриттям волонтерського форду в Дніпрі
Фото: СБУ

Реальний термін ув’язнення отримав ще один учасник агентурної мережі головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яку було нейтралізовано у Дніпрі.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Співробітники СБУ затримали зловмисника цього літа у результаті багатоетапної спецоперації в обласному центрі. За даними слідства, після викриття його спільників на початку року він ненадовго «заліг на дно». Але згодом перейшов на резервний канал спілкування зі своїм російським «куратором» і продовжив виконувати його завдання.

Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду. Під таким "прикриттям" фігурант збирав розвіддані про Сили оборони на території міста.

Насамперед його цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку переправляють залізничним сполученням на передову. Для цього агент спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ із офісу волонтерської організації, який знаходився поблизу колій. Отриману інформацію він передавав російській воєнній розвідці через анонімні месенджери.

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Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з представником гру. На підставі зібраних доказів російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Завдяки активній співпраці зі слідством зрадник зміг уникнути довічного ув’язнення – суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, у Чернігові патрульні затримали псевдоволонтера, який продавав гуманітарну допомогу. Вдома в одному з господарських приміщень затриманого правоохоронці виявили склад продуктів харчування.

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