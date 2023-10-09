Бізнесмен з Макіївки перерахував бойовикам "ДНР" понад 15 млн гривень

Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР".

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область.

Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії.

Велику частину одержаних "прибутків" ділки перераховували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в РФ і у тимчасово окупованому Донбасі.

У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті. Встановлено, що сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя.

Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки ліквідувала масштабну схему постачання до РФ стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора.