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Бізнесмен з Макіївки перерахував бойовикам "ДНР" понад 15 млн гривень

Зловмиснику загрожує 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Бізнесмен з Макіївки перерахував бойовикам "ДНР" понад 15 млн гривень
Фото: СБУ

Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР".

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область.

Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

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Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії.

Велику частину одержаних "прибутків" ділки перераховували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в РФ і у тимчасово окупованому Донбасі.

У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті. Встановлено, що сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя.

Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки ліквідувала масштабну схему постачання до РФ стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора.

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