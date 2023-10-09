​Удень укриття в дитсадках Києва будуть доступні лише для дітей та персоналу, - КМВА

У нічний час ними можуть користуватися всі громадяни.

Укриття в закладах дошкільної освіти будуть недоступні для сторонніх осіб.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Згідно рішення Ради оборони Києва та відповідно постанові Кабінету міністрів, від сьогодні вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд міста Києва. Зміни стосуються виключно обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу - тобто персоналом та дітьми", - зазначив голова КМВА Сергій Попко.

Він наголосив, що сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями.

"Ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів. У нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни. Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів", - пояснив очільник КМВА.

Нагадаємо, що з 1 вересня в Україні запрацювали 10,5 тисячі шкіл, 84% із них мають укриття.

Раніше мер столиці Віталій Кличко зазначав, що жителі Києва мають право на цілодобовий доступ до укриттів у навчальних закладах.