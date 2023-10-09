Чоловік прибував на місця "прильотів" нібито для розбору завалів, а насправді - фіксував наслідки ворожих атак та "звітував" про це воєнній розвідці Росії.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента в Одесі. Він коригував російські повітряні атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для маскування злочинної діяльності зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. Ця громадська організація допомагає підрозділам Держслужби з надзвичайних ситуацій у подоланні наслідків ракетних та дронових ударів агресора по обласному центру. Під виглядом рятувальника він прибував на місця "прильотів" нібито для розбору завалів, а насправді - фіксував наслідки ворожих атак та "звітував" про це воєнній розвідці Росії.

Отриману інформацію окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі.

"Крім того, російський агент виконував ще одне завдання – намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем «HIMARS» та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області", - зазначили в СБУ.

Співробітники спецслужби викрили зловмисника, встановили його місцеперебування і затримали.

Ворожим поплічником виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого "ленінського комуністичного союзу молоді". Також він був "зв’язковим" агента-спецназівця ФСБ, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині.

У травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях масових заворушень в обласному центрі. А на початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік підписався на ворожий Телеграм-канал, який для російської розвідки збирав інформацію про дислокацію українських військ.

Згодом на нього вийшов адміністратор цього інтернет-ресурсу, який перебуває в одній із країн Центральної Азії та передав його на зв’язок з представником ГРУ.

Після вербування одесит отримав подальші інструкції та приступив до виконання ворожих завдань. Для комунікації використовував месенджер, а отриману розвідінформацію передавав агресору у вигляді текстових повідомлень та фото українських об’єктів.

Російському агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Досудове розслідування триває. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що російський інформатор отримав 12 років ув’язнення за наведення ракет на ринок у Харкові.