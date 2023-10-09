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Партнерство Росії з Іраном посилиться, − міністерство оборони Великої Британії

Міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля.

Партнерство Росії з Іраном посилиться, − міністерство оборони Великої Британії
Фото: DW

Партнерство Росії з Іраном зміцнилося в останні роки, прискорене вторгненням Москви в Україну. У майбутньому воно посилиться, вважають у Міністерстві оборони Великої Британії.

Міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку.

Іранська військова допомога російській кампанії в Україні включала сотні односторонніх ударних безпілотників і артилерійські боєприпаси. Іранські дрони були ключовим елементом російської кампанії дальніх ударів по Україні. Ця домовленість тепер розширена і включає виробництво цих БПЛА за ліцензією на підприємстві в Росії.

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Окрім того, активізувалися російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки.

Взаємодія Росії з Іраном через багатонаціональні форуми, ймовірно, посилиться після нещодавнього вступу Ірану в Шанхайську організацію співпраці та запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС.

Нещодавно Тегеран заявив, що Росія інвестувала в Іран 2,76 мільярда доларів у 2022-23 роках. Економічні зв’язки, найімовірніше, поглибляться, оскільки Росія прагне пом’якшити санкції.

Нагадаємо, CNN написало, що США передадуть Україні тисячі одиниць зброї та боєприпасів, конфіскованих в Ірану. Наразі невідомо, які юридичні повноваження будуть використовувати США для полегшення передачі зброї. Адже Організація Об'єднаних Націй вимагає, щоб конфіскована зброя була знищена чи складована.

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