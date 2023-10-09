Така підготовка дає змогу оволодіти необхідними тактичними вміннями та підвищує безпеку та професіоналізм дій ЗСУ.

У Великобританії військові інструктори та інструкторки Збройних Сил Канади навчають новобранців ЗСУ основним принципам домедичної допомоги. Навчання відбувається під час операції Збройних Сил Канади UNIFIER у рамках багатонаціональної навчальної операції INTERFLEX з базової військової підготовки особового складу ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Зокрема, здійснюється вивчення прийомів надання першої домедичної допомоги на полі бою, евакуації поранених під час ведення бойових дій в населених пунктах, підготовки, захоплення, зачистки та утримання будівлі та комплексних дій під час захоплення приміщень в складі відділення”, - повідомили в Генштабі.

Така підготовка дає змогу оволодіти необхідними тактичними вміннями та підвищує безпеку та професіоналізм дій ЗСУ.

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Раніше канадська тренувальна місія UNIFIER розповіла, як канадські військовослужбовці навчають навичкам використання камуфляжу українських захисників.

Також канадці навчають у Англії українських бійців веденню бою в міських умовах.