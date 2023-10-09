У Великобританії військові інструктори та інструкторки Збройних Сил Канади навчають новобранців ЗСУ основним принципам домедичної допомоги. Навчання відбувається під час операції Збройних Сил Канади UNIFIER у рамках багатонаціональної навчальної операції INTERFLEX з базової військової підготовки особового складу ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“Зокрема, здійснюється вивчення прийомів надання першої домедичної допомоги на полі бою, евакуації поранених під час ведення бойових дій в населених пунктах, підготовки, захоплення, зачистки та утримання будівлі та комплексних дій під час захоплення приміщень в складі відділення”, - повідомили в Генштабі.
Така підготовка дає змогу оволодіти необхідними тактичними вміннями та підвищує безпеку та професіоналізм дій ЗСУ.
Раніше канадська тренувальна місія UNIFIER розповіла, як канадські військовослужбовці навчають навичкам використання камуфляжу українських захисників.
Також канадці навчають у Англії українських бійців веденню бою в міських умовах.