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Поліція та волонтери евакуювали жінку з 5 дітьми з Херсона

Жінку з дітьми вивезли до іншої області.

Поліція та волонтери евакуювали жінку з 5 дітьми з Херсона
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Із найбільш обстрілюваного району Херсона, Корабельного, співробітники поліції та волонтери евакуювали жінку з 5 дітьми. 

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час чергової масованої ворожої атаки у поліцію зателефонувала жінка, яка плакала та благала вивезти її з 5 дітьми з-під обстрілів”, - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці виявили родину у підвалі сусідського будинку, де вони ховалися від російських снарядів. Поліцейські спіймали момент затишшя між обстрілами та вивезли матір із дітьми віком від 1,7 до 14 років у більш безпечне місце, де вони переночували.

Родина вирішила евакуюватись із міста вже наступного дня, але батько лишився в Херсоні наглядати за будинком.

Жінку з дітьми поліцейські спільно з волонтерами та представниками місцевої влади вивезли до іншої області.

Раніше повідомлялось, що у населених пунктах деокупованої Херсонщини, звідки відповідно до рішення Ради оборони області через обстріли мають евакуюватися родини з дітьми, залишається близько 1300 дітей.

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