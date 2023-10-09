Третя штурмова бригада взяла в полон командира добробату армії РФ

У результаті унікальної операції на бахмутському напрямку бійці Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ. Про це 3 ОШБр у Telegram.

"Тепер він – один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів", – написали штурмовики.

У 3 ОШБр також додали, що повне відео боїв буде оприлюднено пізніше.

Російський полонений розповів, що пішов служити за контрактом до армії, щоб виплатити кредити. Йому обіцяли, що він буде “малювати карти” у штабі. Втім, він потрапив на фронт. Ще один полонений окупант жалівся, що годували їх в росармії погано, постійно фізично знущалися та били командири з числа колишніх ув'язнених.