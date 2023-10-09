Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість
ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість
Ліван завдав ударів по Ізраїлю: ЦАХАЛ атакував у відповідь
Ліван завдав ударів по Ізраїлю: ЦАХАЛ атакував у відповідь
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
На Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими п'ятьох людей
На Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими п'ятьох людей
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
ГоловнаСуспільствоВійна

Третя штурмова бригада взяла в полон командира добробату армії РФ

У полон потрапив командир добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ.

Третя штурмова бригада взяла в полон командира добробату армії РФ
Фото: соцмережі

У результаті унікальної операції на бахмутському напрямку бійці Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ. Про це 3 ОШБр у Telegram.

"Тепер він – один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів", – написали штурмовики.

У 3 ОШБр також додали, що повне відео боїв буде оприлюднено пізніше.

Російський полонений розповів, що пішов служити за контрактом до армії, щоб виплатити кредити. Йому обіцяли, що він буде “малювати карти” у штабі. Втім, він потрапив на фронт. Ще один полонений окупант жалівся, що годували їх в росармії погано, постійно фізично знущалися та били командири з числа колишніх ув'язнених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies