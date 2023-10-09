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Війна в Ізраїлі. Уроки для України
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Війна в Ізраїлі не відверне увагу ЄС від України, – речник Єврокомісії

"Ніщо і в жодному випадку не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні".

Війна в Ізраїлі не відверне увагу ЄС від України, – речник Єврокомісії
Ерік Мамер
Фото: з відкритих джерел

Загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту не призведе до зменшення підтримки Європейським Союзом України у розв’язаній Росією війні.

Про це заявив на брифінгу речник Єврокомісії Ерік Мамер, пише "Європейська правда".

"Ніщо і в жодному випадку не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні. У цьому не може бути жодного сумніву", – сказав Мамер, відповідаючи на питання про те, як ситуація на Близькому Сході може змінити підтримку України з боку ЄС.

Він нагадав, що у своїй промові президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у суботу ще раз наголосила, що ЄС буде з українським народом стільки, скільки буде потрібно.

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Нагадаємо, у коментарі телеканалу CBS державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль не є спробою перемикнути увагу Заходу від України.

Унаслідок атак ХАМАС в Ізраїлі загинули близько 800 людей. Серед загиблих – дві громадянки України та інші іноземці, зокрема громадяни Таїланду та Франції.

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