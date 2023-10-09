Окупанти вдарили по передмістю Херсона, поранена жінка

Сьогодні вдень окупанти обстріляли передмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені будинки, поранена жінка.

Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Після 13-ї години російські окупаційні війська обстріляли передмістя Херсона! Пошкоджені будинки. Поранена жінка 1959 року народження", – написав Мрочко.

За його словами, постраждалу госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

У Херсоні це вже друга за день людина, що отримала поранення через російську збройну агресію. Близько 10:30 російська армія з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по прибережному району Херсона. Внаслідок атаки легкі поранення отримав чоловік 1968 року народження. Наразі йому надається допомога.