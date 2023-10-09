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Президент призначив командувачем Сил тероборони Анатолія Баргилевича

Раніше цю посаду обіймав Ігор Танцюра.

Президент призначив командувачем Сил тероборони Анатолія Баргилевича
Генерал Анатолій Баргилевич
Фото: https://armyinform.com.ua/

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Про це йдеться на сайті президента.

"Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України", – зазначається в указі №678/2023.

"Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", – йдеться в указі №679/2023.

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Нагадаємо, Ігор Танцюра очолював Сили ТрО ЗСУ із травня 2022 року.

54-річний Анатолій Баргилевич – генерал-майор Збройних сил України, з 2022 року – начальник штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони. 

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