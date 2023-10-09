Президент призначив командувачем Сил тероборони Анатолія Баргилевича

Раніше цю посаду обіймав Ігор Танцюра.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Про це йдеться на сайті президента.

"Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України", – зазначається в указі №678/2023.

"Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", – йдеться в указі №679/2023.

Нагадаємо, Ігор Танцюра очолював Сили ТрО ЗСУ із травня 2022 року.

54-річний Анатолій Баргилевич – генерал-майор Збройних сил України, з 2022 року – начальник штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.