Головне за ніч та ранок понеділка, 9 жовтня: обстріли Херсонщини і Харківщини, воєнні дії на Близькому Сході

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 37 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та цивільних об’єктів нашої держави.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 282 630 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Минулої доби росіяни 53 рази обстрілювали Херсонську область, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації, БпЛА. Через російську агресію одна людина загинула, ще 18 – дістали поранення, з них двоє дітей.

По місту Херсон ворог випустив 96 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; автостоянку та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні; територію церкви у Херсонському районі", – написав він.

Російські війська минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Чугуївського та Куп'янського районів області", - написав він.

За словами Синєгубова, внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська Чугуївського району, який стався після 18:00, були серйозно пошкоджені два приватні будинки, загинула 65-річна жінка.

За добу пошкоджено щонайменше п'ять приватних житлових будинків.

Українські дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика. Також наразі перевіряється інформація про ймовірну загибель ще двох українців поблизу Сектора Гази і одного - в Секторі Гази. Крім того, знайдено п'ятьох громадян, яких вважали зниклими безвісти на півдні Ізраїлю.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко наголосив, що дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв'язок з українською спільнотою, розробляються потенційні евакуаційні маршрути. "Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни", - додав він.

Нагадаємо, що сили Ізраїлю ведуть бої з бойовиками ХАМАС у семи-восьми точках поза Сектором Гази. Від учорашнього опівдня ЦАХАЛ завдав 800 ударів по Сектору Гази, а загалом – 1149 авіаударів. The Guardian писав, що загинули приблизно 413 палестинців від суботи, коли ХАМАС завдали масованих ракетних ударів по ізраїльських містах та вторглися в прикордонні райони. Серед жертв є діти. Відомо, що загинули 12 громадян Таїланду, ще 11 викрадені.

Станом на вчора була відомо про загибель двох українок. Серед жертв є й громадяни інших країн. З ізраїльського боку поранені 2000 людей, з палестинського – понад 2300.

Державне підприємство КБ "Луч" повторно звернулося до уряду та політичного керівництва країни через дії та висновки державної аудиторської служби. Конструкторське бюро повідомило, що через 10 днів після першого публічного звернення "щодо хибності висновків Держаудитслужби та пов’язаних з цим загроз" почалася нова ревізія.

Ця ревізія окремих питань діяльності ДП стосується, зокрема, включення прибутку до складу вартості продукції бюро. Держаудитслужба ще раніше звернулася до Міноборони із вимогою про стягнення отриманого підприємствами прибутку, повідомили в КБ "Луч".

"ДП «ДержККБ «ЛУЧ» за власні обігові кошти розробляє нові системи озброєння, ліквідовує наслідки ракетних ударів, відновлює та замінює пошкоджене обладнання та продукцію, здійснює релокацію виробництва та нарощує виробничі потужності. Ці обігові кошти формуються прибутком, отриманим у тому числі від державних контрактів. Дозволений розмір прибутку прямо передбачений постановою №363 від 3 березня 2021 року, чинною і зараз", – повідомили в бюро.

Там додали, що вимога Держаудитслужби щодо повернення прибутку "є критичною для діяльності підприємства і ставить під питання виживання оборонно-промислового комплексу".

"Вже третя за час воєнного стану перевірка ДАСУ викликає здивування та відволікає людські ресурси від розробки та виробництва озброєння", – прокоментували в ДП.

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