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Із ізраїльського міста Сдерот вивезли пораненого українського хлопчика

Також знайдено п'ятьох громадян, яких вважали зниклими безвісти.

Із ізраїльського міста Сдерот вивезли пораненого українського хлопчика
Ілюстративне фото
Фото: КМДА

Українські дипломати вивезли з міста Сдерот пораненого українського хлопчика. Також наразі перевіряється інформація про ймовірну загибель ще двох українців поблизу Сектора Гази і одного - в Секторі Гази. Крім того, знайдено п'ятьох громадян, яких вважали зниклими безвісти на півдні Ізраїлю.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу. Вдалося розшукати п'ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Водночас, за його словами, з'явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Гази.

"Перевіряємо", - додав речник.

Також дипломати отримали інформацію про можливу загибель українця в Секторі Гази. 

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Ніколенко наголосив, що дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв'язок з українською спільнотою, розробляються потенційні евакуаційні маршрути.

Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян.

"Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни", - додав він.

Нагадаємо, що сили Ізраїлю ведуть бої з бойовиками ХАМАС у семи-восьми точках поза Сектором Гази. Від учорашнього опівдня ЦАХАЛ завдав 800 ударів по Сектору Гази, а загалом – 1149 авіаударів.

The Guardian писав, що загинули приблизно 413 палестинців від суботи, коли ХАМАС завдали масованих ракетних ударів по ізраїльських містах та вторглися в прикордонні райони. Серед жертв є діти. Відомо, що загинули 12 громадян Таїланду, ще 11 викрадені. 

Станом на вчора була відомо про загибель двох українок. Серед жертв є й громадяни інших країн. З ізраїльського боку поранені 2000 людей, з палестинського – понад 2300.

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