До ізраїльської армії виникли складні питання, розслідування буде після війни, − представник ЦАХАЛу

“Зараз ми залучені у війну. ЦАХАЛ повністю зайнятий атакою і розгромом ворога".

Озброєні члени терористичного угруповання ХАМАС, як і раніше, перебувають на території Ізраїлю.

Про це йдеться у заяві ізраїльської армії, повідомило Радіо Свобода.

Частину з них було вбито під час спроби прорватися в Сектор Гази, десятки, як стверджують, захоплені в полон.

В авіанальотах на сектор беруть участь понад 50 винищувачів, атаковано 800 цілей, повідомив представник армії генерал Даніель Хагарі.

“ХАМАС накликав на Сектор Гази величезне лихо”, − сказав він.

Влада Палестинської автономії в неділю повідомила, що унаслідок авіаударів загинули 370 людей, 2200 поранені. Хагарі визнав, що після вторгнення до ізраїльської армії виникли складні питання. Він підкреслив, що суспільство має право отримати на них відповіді.

Хагарі визнав, що після вторгнення до ізраїльської армії виникли складні питання. Він підкреслив, що суспільство має право отримати на них відповіді.

“Зараз ми залучені у війну. ЦАХАЛ повністю зайнятий атакою і розгромом ворога. Спочатку ми воюватимемо, а потім займемося розслідуванням”, − сказав Хагарі.

Нагадаємо, кількість загиблих в Ізраїлі від атак ХАМАСу за два дні ескалації перевищила позначку в 600 осіб. Серед загиблих − мирні жителі та десятки поліцейських і військових. Крім того, 2048 осіб поранено. Зі свого боку, палестинська влада заявила, що у Смузі Гази було вбито понад 300 людей, не уточнюючи, йдеться про цивільних чи про бойовиків.

Додамо, голова виконкому ліванської шиїтської партії “Хезболла” Гечем Сафіддін заявив, що політична сила не має наміру залишатися осторонь конфлікту між загонами палестинського опору та армією Ізраїлю.