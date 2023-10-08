В Ізраїлі загинули дві українки, - МЗС

Вони тривалий час проживали у цій державі.

Дві українки загинули в Ізраїлі.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, загиблі тривалий час проживали в країні.

"Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв‘язок із родичами", - додав речник.

До цього в посольстві України в Ізраїлі повідомили, що українська сторона працює над тим, аби тіла загиблих перевезли на батьківщину, передає "Інтерфакс-Україна".

Інформація про поранених або зниклих безвісти наших співвітчизників поки що відсутня.

Нагадаємо, 7 жовтня вранці терористична організація ХАМАС завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю. Після атаки ХАМАСУ в Ізраїлі оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі", а пізніше міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на всій території країни. За минулу добу українські дипломати розшукали 1 громадянина, який зник на півдні країни.