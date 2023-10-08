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Ліван завдав ударів по Ізраїлю: ЦАХАЛ атакував у відповідь

Також Ізраїль завдав ударів по інфраструктурі ХАМАС у Секторі Газа.

Ліван завдав ударів по Ізраїлю: ЦАХАЛ атакував у відповідь
Фото: Ricky Ben-David, The Times of Israel’s

Сили оборони Ізраїлю заявили, що зранку вдарили артилерією по Лівану. Про це стало відомо з Телеграм-каналу ЦАХАЛ.

Як зазначають у Силах оборони Ізраїлю, цьому передували мінометні обстріли з боку Лівану. 

Ісламістське угруповання "Хезболла" взяло на себе відповідальність за мінометний обстріл півночі Ізраїлю з території сусіднього Лівану. Про це повідомляє Times of Israel.

"У заяві терористичного угрупування йдеться, що вона завдала удару по трьох ізраїльських військових об'єктах у спірному районі гори Дов", — йдеться у повідомленні.

При цьому Армія оборони Ізраїлю не повідомила про жодні втрати і заявила, що відповіла артилерійськими ударами. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що ударив безпілотником по інфраструктурі бойовиків "Хезболли" у районі гори Хар-Дов на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Також, впродовж минулої ночі Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по оперативній інфраструктурі, що належить терористичній організації ХАМАС у Секторі Газа, яка використовується для здійснення терору з Сектора Газа проти ізраїльських цивільних. У тому числі було уражено штаб-квартиру розвідки терористичної організації ХАМАС і військову базу, яка використовувалася авіацією терористичної організації ХАМАС.

Крім того, армія оборони Ізраїлю завдала удару по об’єкту виробництва авіаційної зброї, який використовувався військово-повітряними силами терористичної організації "Ісламський джихад" у місті Газа, а також по будівлі, що включає офіси та складські приміщення, де терористична організація зберігає зброю та військову техніку.

7 жовтня вранці терористична організвція ХАМАС завдала масованого ракетного удару по Ізраїлю. Сили оборони Ізраїлю розпочали операцію «Залізні мечі». ЦАХАЛ повідомив, що "готовий до війни". Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) веде бойові дії на півдні країни. Її ВПС завдають ударів по позиціях терористів. А поблизу Сектора Гази збираються сили Ізраїлю, щоб розпочати сухопутну операцію. За даними Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, щонайменше 200 людей загинули, майже тисяча поранені. Водночас бойовики захопили 35 військових і поселенців у Сдероті. Ватажки ХАМАС уже назвали їх військовополоненими. Сили ЦАХАЛу завдали удару по 17 військових об'єктах і чотирьох командних центрах ХАМАС. ВПС Ізраїлю атакували терористичні цілі в Секторі Гази. Увесь цивілізований світ виступив на боці Ізраїлю. Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв Нетаньягу, що надасть усі необхідні засоби для довготривалого захисту.

Британія, Франція, Чехія засудили дії терористів. Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель висловив солідарність з народом Ізраїлю. В МЗС України також засудили терористичні атаки на Ізраїль.

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