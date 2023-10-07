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Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни

ЦАХАЛ оголосив, що «готовий до війни».

Ізраїль масовано атакували ракетами: під удар потрапили південь та центр країни
Фото: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90

Десятки ракет були випущені в сторону Ізраїлю із Сектора Гази. Ракетний обстріл розпочався з кількох місць у Газі о 06:30 ранку за місцевим часом (03:30 GMT) у суботу та тривав майже півгодини, – повідомило агентство новин Agence France-Presse.

За даними ізраїльських медичних працівників, палестинські бойовики проникли в райони південного Ізраїлю, коли ракетний шквал, випущений із сектора Газа, убив щонайменше одну жінку та поранив ще 15 осіб.

Сирени повітряної тривоги пролунали по всьому південному і центральному Ізраїлю, а в містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів пролунали вибухи.

Ізраїльські військові наказали жителям прикордонних міст залишатися вдома і заявили, що вони завдають ударів по цілях у секторі Гази.

Відомо, що Мохаммад Дейф, старший військовий командир ХАМАС, оголосив про початок військової операції «Шторм Аль-Акса». 

«Ми вирішили сказати, що досить», — сказав Дейф, закликаючи всіх палестинців протистояти Ізраїлю.

Ізраїльські військові закликали ізраїльтян, які проживають навколо сектора Газа, залишатися в своїх будинках і попередили, що ХАМАС «заплатить високу ціну за свої дії».

Також, ізраїльські ЗМІ повідомили, що озброєні бойовики відкрили вогонь по перехожих у місті Сдерот на півдні Ізраїлю, а в соціальних мережах поширювали кадри, на яких видно сутички на вулицях міста.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив про зустріч з вищими посадовими особами служби безпеки в найближчі години.

«Ізраїльські військові поки що не коментують ситуацію, але їхні сили зазвичай завдають авіаударів у відповідь на ракетний вогонь, що підвищує ймовірність більш масштабних бойових дій», – пише видання.

Нагадаємо, у вересні Ізраїль вдарив по цілях на сирійському узбережжі та в районі Хама, де розташовані російські військові сили. 

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