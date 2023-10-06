"Мама-красуня, доня, татусь". Як росіяни однією ракетою вбили цілу родину загиблого бійця Андрія Козира

Що відомо про загиблого бійця та його родину, а також, як росіяни умисно б’ють по похованнях військовослужбовців - читайте далі.

Чоловік загинув через отримане на фронті поранення на початку березня, його поховали на Дніпропетровщині. Згодом син Андрія Денис, який також служив у війську, вирішив перепоховати батька на рідній землі. Того дня росіяни завдали горя кожній сім’ї цього села.

Сім’я Козирів та їхні односельчани

"Красень, мама-красуня, доня, татусь", - показує журналістам "Громадське" фото сім'ї Козирів Ольга, подруга дружини полеглого бійця.

Фото: hromadske

Як розповіли односельчани, до повномасштабного вторгнення Андрій та Денис Козирі перебували в Польщі. У перші дні після 24 лютого 2022 року чоловіки повернулися в Україну та пішли до військкомату. Після навчань їх відправили до Попасної.

За декілька днів батько отримав смертельне поранення в шию під час бойових дій. Син продовжував служити, доки в червні 2023 року не звільнився за станом здоров'я. Денис переїхав у рідне село, де одружився.

Фото: з фейсбук-сторінки Дениса Денис Козир

Зібравши необхідні документи, він ініціював повернення тіла батька, щоб перепоховати поряд з домом.

На похорон Андрія Козира прийшло близько 60 односельчан. Серед яких уся його сім’я - батьки, дружина Аліна, донька Ліза, син Денис та невістка Ніна з матір’ю.

20-річна Ніна працювала лаборантом у Харківській гуманітарно-педагогічній академії. Незабаром вона мала відзначати свій 21-ий День народження.

"Я могла б і можу писати про цю світлу і добру людину вічно... Але хочу сказати одне – Ніна була донором крові, тож вона продовжить жити не лише в наших серцях, а і в інших", – поділилася її подруга Катерина Літвін, пише УП.Життя.

Фото: з соцмереж Денис і Ніна Козир

Також попрощатися прийшов брат військовослужбовця зі своєю родиною - донькою, сином та онуком. А далекий родич Андрія Козира, Валерій втратив тут свою 36-річну доньку та її чоловіка.

"Краще б я помер. Боже, ти не можеш мене так карати. Залишити батька і забрати дітей", — цитує Валерія Reuters.

Сам чоловік не був присутній на поминках через роботу - саме в четвер випала його зміна. Нині 61-річний Валерій залишився із трьома онуками: 10, 15 і 17 років.

Росіяни вбили також знайомих та друзів родини Козирів - молоду сімейну пару, у яких залишилось двоє маленьких дітей, троє місцевих педагогів.

"Одною ракетою поховали все село. У кожній хаті тепер буде стояти не один гроб, а одразу п'ять гробів, три гроби... У нас залишилися одиниці тут. Нема нікого. Все село там, і боюся йти туди дивитися, в ту сторону", - поділилася Ольга, подруга Аліни Козир, пише "Громадське".

Місцевий житель Олександр Муховатий втратив у цій трагедії маму, брата і невістку. В момент вибуху він був удома. Зателефонувавши рідним, слухавку ніхто, крім племінника, не взяв. Той розповів, що трапилося, і що інші члени родини під завалами.

"Я ще не розумію, що сталося і як все буде. Я не можу ще в це повірити, ще не доходить", – розповів чоловік "Суспільному".

41-річний Євген Пирожок і двоє його братів втратили маму і тата. Наразі вони не знають, коли зможуть поховати тіла батьків, адже їх досі оглядають слідчі у Харкові. Та могили вони вже готують, щоб поховати батьків поруч.

"На одній вулиці, де жили наші батьки, ми втратили 18 людей. З одного боку сусідів нестало, а з іншого боку нестало жінки", - розповів Євген Reuters.

Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Умисні удари росіян по похоронам військовослужбовців

Випадок у селі Гроза - не перший, коли російські ракети поцілили по церемонії прощання з загиблими українськими бійцями. 4 липня 2023 року росіяни вдарили по місту Первомайський, на Харківщині.

Поруч із місцем влучання ракети проходила церемонія прощання з полеглим бійцем спецпідрозділу ГУР "Кракен" і 3-ї ОШБр Олегом Фадєєнком. Прилетіла ракета "Іскандер". Тоді 43 людини отримали поранення, 12 з яких - діти.

Фото: Олег Синєгубов

"Росіяни, говорити про вашу честь, про ваші якісь моральні цінності ми вже давно забули, тому що їх немає. Але коли ви стріляєте по точці прощання з загиблим бійцем, який із честю відстоював українські землі – це не те, що ницо, вам немає прощення. За нами тільки помста. Помста за всіх загиблих", - звернувся тоді у відео один із керівників спецпідрозділу ГУР МОУ "Кракер" Сергій Величко (Чілі).

За декілька днів до того росіяни обстріляли з артилерії цвинтар на території Білопільської громади, на Сумщині. В той час якраз відбувалося прощання із 33-річним бійцем Сергієм Попиком. Він загинув на Бахмутському напрямку. Внаслідок обстрілу росіян ніхто не постраждав.

У грудні 2022 року росіяни вдарили з мінометів по Зноб-Новгородській громаді, на Сумщині, в той час, як місцеві прощалися із загиблим захисником. Тоді нарахували 10 розривів мін. Росіяни обстріляли подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.

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У Міністерстві внутрішніх справ припускають, що прямий удар по кафе в селі Гроза міг бути за наведенням когось із місцевих. Односельчани сім'ї Козирів теж вважають, що росіяни відпрацювали за точними координатам. Зараз слідство опрацьовує цю версію.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун нагадала, що навмисне спрямування ударів по цивільних особах або цивільних об’єктах є воєнним злочином, і навмисне застосування завідомо непропорційних ударів є воєнним злочином.

За підрахунками Харківськох ОВА, ракетний удар росіян по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.