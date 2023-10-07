Представники командування урочисто привітали пухнастих гвардійців та їх кінологів.

Службові собаки 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії отримали медалі за віддану службу.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Нагородження відбулось на центральній площі Харкова, де представники командування частини урочисто привітали пухнастих гвардійців та їх кінологів.

Вони продовжують нести свою службу та захищати нашу країну від загроз воєнного часу.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, що у вересні за ініціативи Фонду Говарда Баффета до Львова прибула третя партія службових собак з країн Європи. 20 собак породи німецька вівчарка та малінуа (бельгійська вівчарка) відправилися в кінологічні центри поліції Волинської, Івано-Франківської, Миколаївської, Рівненської, Херсонської, Чернігівської та Кіровоградської областей.