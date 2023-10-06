Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинула дитина, 23 людини поранені (оновлено)

Сьогодні вранці росіяни обстріляли два райони Харкова. За уточненими даними станом на 9:47, загинула дитина, 23 людини поранені.

Загиблим є десятирічний хлопчик. Одна з ракет влучила у дорогу, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Станом на 8:48 було відомо про 16 поранених цивільних і загиблу дитину.

Влучання зафіксовані в Київському та Основ'янському районах. Серед поранених – малюк 11 місяців, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку", – повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель.

"2 людини врятували співробітники ДСНС. Пошкоджено 2 багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім", – повідомив міністр внутрішніх справ Клименко.

Нагадаємо, попереднього удару Харків зазнав 2 жовтня. Окупанти завдали щонайменше п'яти ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300. До того 1 жовтня ворог тричі обстрілював місто.