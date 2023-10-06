У Києві знесли пам’ятник Миколі Островському

Тепер на його місці - клумба.

У Солом’янському районі Києва демонтували пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському.

Про це повідомив активіст Вадим Поздняков у фейсбуці.

Пам’ятник був встановлений перед фасадом Електромеханічного технікуму залізничного транспорту на проспекті Повітрофлотському, 35. Його прибрали разом з постаментом. Тепер на місці пам’ятника - клумба.

"У Києві знову зрушив із мертвої точки процес демонтажу пам’ятників. Микола Островський нарешті пішов геть. Хоча, згідно з законом, мав бути прибраний ще 7 років тому", - написав Поздняков.

Нагадаємо, Микола Островський - радянський письменник; учасник встановлення радянської влади в Україні та боротьби з повстанським рухом за незалежність. Він - автор романів "Як гартувалася сталь" та "Народжені бурею", які критикують за антиукраїнське зображення борців за незалежність України під час радянсько-української війни 1917-1921 років.

У 2020 році КМДА перейменувала парк Островського в Солом'янському районі столиці на "Парк імені Миколи Зерова".