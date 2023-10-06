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Сили оборони стримують наступ росіян південно-східніше Роботиного, – речник Генштабу

На Мелітопольському напрямку захисники продовжують наступальну операцію.

Сили оборони стримують наступ росіян південно-східніше Роботиного, – речник Генштабу
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Адвіївському, Мар'їнському, Запорізькому та Шахтарському напрямках. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Авдіївки. 

Здійснив 14 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Петро Ковальчук у ефірі телемарафону. На Шахтарському напрямку захисники відбили атаки ворога біля Золотої Ниви та Водяного.

"На Запорізькому напрямку Сили оборони стримують ворога в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області", – сказав він.

На Мелітопольському напрямку захисники продовжують наступальну операцію.

На Куп'янському ворог не вів наступальних дій. На Лиманському захисники відбили чотири атаки ворога східніше Макіївки Луганської області. 

"На Бахмутському напрямку Сили оборони мали успіх східніше Андріївки Донецької області", – сказав він.

Ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення східніше Деліївки. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. 

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни вдарили по Харкову, внаслідок чого загинула дитина, ще понад 20 людей поранені. Учора – обстріляли Грозу Харківської області, внаслідок чого загинули щонайменше 52 людини.

Також уночі ворог атакував прикордонну з Румунією інфраструктуру в Одеській області. Пошкоджено зерносховище. 

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