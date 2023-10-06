На Черкащині митрополит УПЦ МП під час домашнього арешту розпалював релігійну ворожнечу

Вирішується питання щодо обрання йому нового запобіжного заходу, але вже у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки встановила нові факти злочинної діяльності керівника Черкаської єпархії УПЦ МП. Перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування попередніх злочинів, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На початку року митрополиту було повідомлено про підозру за фактами заперечення збройної агресії РФ та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у виді домашнього арешту і приступив до розгляду матеріалів провадження по суті.

Однак, це не зупинило клірика і у власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні. У своїх "зверненнях" він зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій. Також він намагався дискредитувати співробітників правоохоронних органів, які проводили безпекові заходи на території релігійних громад області.

"Після запису пропагандистських відео автор у рясі поширював деструктивний контент на «Ютуб-каналі» сайту Черкаської єпархії УПЦ (МП). Тим самим митрополит діяв на користь країни-агресора і намагався дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти злочинних дій митрополита", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання клірика виявлено провокативне відео фігуранта, а також комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував для запису і поширення ворожого контенту.

На підставі нових доказів митрополиту повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо обрання нового запобіжного заходу, але вже у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, що станом на 5 жовтня народні депутати зібрали понад 226 підписів щодо заборони УПЦ МП.