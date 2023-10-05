Головне за четвер, 5 жовтня: 55 жертв удару по селу на Харківщині, операція СБУ в Курській області

30 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, операція СБУ в Курській області, Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти. Яким запам’ятається 589-й день повномасштабної війни.

Сьогодні близько 13:15 ворог обстріляв кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Під час обстрілу у приміщеннях перебували люди.

Станом на 22:50 відомо про 55 жертв. 37 загиблих обізнані, повідомили в поліції. Троє людей вважаються зниклими безвісти, госпіталізовані шестеро.

Станом на 20 годину рятувальні роботи завершено. Серед жертв – дитина. Також дитина є серед поранених.

За попередніми даними, ворог вдарив "Іскандером". Ведеться слідство за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним убивством.

У Харківській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по селу Гроза.

"Ракетний удар, завданий окупантами по с. Гроза Куп'янського району Харківської області, став найкривавішим у регіоні від початку повномасштабного вторгнення", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Президент Володимир Зеленський виступив на інавгураційній пленарній сесії ІІІ саміту Європейської політичної спільноти та закликав не дати Росії "заморозити" війну в Україні.

Зеленський наголосив, що такий крок дозволить РФ відновити свої сили і напасти у 2028-му на інші держави.

"Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний. Якщо в цій агресії проти України буде якась пауза, будь-яке заморожування ситуації, то буде новий критичний момент. 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і в Росії буде достатньо сили напасти на країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії та точно ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Це чітка інформація від нашої розвідки", - сказав Президент.

Глава держави зазначив, що Європа повинна бути готова до різних сценаріїв. "Америка допомагала нам, допомагала Європі вистояти. І тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а бути разом у цей неспокійний час – працювати разом, захищати наші цінності та наш спільний зі США простір свободи", - сказав Зеленський.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Мар’їнському напрямку впродовж доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 жовтня – в нашій новині.

Служба безпеки України провела операцію в Курській області Росії.

Про це LB.ua розповіли джерела в СБУ. "СБУ «оновила» графіки відключень у Курській області: атака дронів СБУ залишила без електроенергії важливі військові об’єкти ворога", - йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел, сьогоднішній блекаут відбувся в рамках "підготовки" військ окупантів до осінньо-зимового періоду. Військові об’єкти РФ були підключені до електропідстанції у населених пунктах Суджа, Любімовка та Глушково Курської області. Саме її і атакували дронами.

"Як наслідок – російські військові починають активно переймати минулорічний досвід українців, коли електроенергії не було по кілька діб", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що це вже не перший блекаут у Курській області від СБУ. Попередній був 29, а до цього - 26 вересня. Тоді також уразили електропідстанції, від яких живилися важливі військові об‘єкти росіян. Загалом Служба безпеки організувала вже сім подібних атак на ворожу інфраструктуру.

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Леонід Тимченко повідомив, що станом на вересень цього року зниклими безвісти вважаються 15 тисяч українських військових і 11 тисяч цивільних.

За його словами, дані про кожного зниклого вносять до спеціального реєстру. Цей реєстр координує Головне управління розвідки Міністерств оборони України. Також Тимченко повідомив, що майже девʼять тисяч родин отримали витяги з цього реєстру.

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