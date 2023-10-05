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Поліцейські затримали підозрюваного у нанесенні російських прапорів на дерева у Харкові

Чоловіка знайшли та затримали у Києві.

Поліцейські затримали підозрюваного у нанесенні російських прапорів на дерева у Харкові
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють в тому, що він намалював російські прапори у Харкові.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“На центральній алеї у парку в Індустріальному районі невідомий чоловік намалював російські прапори на опорах лінії електропередач та двох деревах”, - йдеться у повідомленні. 

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Правоохоронці додали, що після вчинення злочину 33-річний чоловік втік з місця події та переховувався від поліції. Втім, його знайшли і затримали у Києві.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно чоловіка та повідомлення йому про підозру.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Раніше повідомлялось, що працівники поліції підозрюють жителя Люботина Харківської області у скоєнні наруги над могилами бійців Збройних сил України. Зловмисник зняв державні прапори України з місць поховання.

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