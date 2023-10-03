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На Київщині затримали колаборантку, яка працювала на росіян під час окупації правобережжя Херсонщини, – СБУ

Окупанти призначили її очільницею «санепідемстанції» в Бериславі.

На Київщині затримали колаборантку, яка працювала на росіян під час окупації правобережжя Херсонщини, – СБУ
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ повідомила про викриття ще однієї чиновниці, яка добровільно пішла на співпрацю з РФ на період тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області. Фігуранткою виявилась колишня завідувачка одного з місцевих відділів ДУ «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Зазначається, що після захоплення регіону вона однією з перших підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу в поширенні кремлівського режиму на захопленій території. За це у червні 2022 року її призначили очільницею «санепідемстанції» в окупованому на той час Бериславі.

За даними СБУ, на цій «посаді» вона змушувала своїх колишніх підлеглих вступати до лав ворожої псевдоустанови. У фейковому медзакладі вона обіцяла російські «зарплати» і лояльне ставлення з боку загарбників. У разі незгоди – колаборантка погрожувала «заявляти» до каральних органів РФ як про учасників руху опору.

Також повідомляється, що після звільнення регіону зловмисниця втекла до одного із селищ Білоцерківського району на Київщині, де намагалась «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Однак контррозвідники СБУ все одно встановили її місцезнаходження. 

При обшуках у помешканні фігурантки виявлено комп’ютерну техніку і документацію, які підтверджують її співпрацю з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно 13 років ув'язнення отримав колаборант із Харківщини, який фабрикував "карні справи" проти жителів. Разом із окупантами вони вдиралися до помешкань цивільних і грабували їх.

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