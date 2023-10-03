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Зеленський відвідав українських бійців на Купʼянсько-Лиманському напрямку

Зокрема, йшлося про ситуацію на полі бою та потреби військових.

Зеленський відвідав українських бійців на Купʼянсько-Лиманському напрямку
Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський відвідав українських бійців на Купʼянсько-Лиманському напрямку. 

“Сьогодні відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянсько-Лиманському”, - йдеться в повідомленні. 

На цьому напрямку воюють 103-тя окрема бригада територіальної оборони, 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада. 

Президент обговорив з комбригами й комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. На Бахмутському захисники проводять наступальні дії.

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